Deep Purple выпустят новый альбом

Это страшно удивило всех — с нашей-то неспособностью все планировать! Мало того, все мы собрались на репетиционной базе — ну, по крайней мере, наши руки и ноги — примерно в одно и то же время. В один и тот же день и с одним и тем же непониманием, что мы тут делаем. В последний раз такое сучилось несколько лет назад, когда мы накидывали идеи для альбом «Infinite». Тут откуда ни возьмись материализовался наш продюсер Боб Эзрин и сказал: «А пошли все поужинаем в понедельник!» Кто-то переспросил: «В честь чего?» «Ну, в честь того, что мы еще живы». «Тогда лучше в воскресенье, так надежнее» — ответил наученный горьким опытом кто-то.

Но мы все-таки пережили уикэнд, поужинали в понедельник, во вторник записали альбом и в среду опять были в баре. Потом у меня все расплывается перед глазами, кажется, была какая-то текучка. Сейчас опять начинается беготня, все эти расписания, планы по продвижению и прочий бардак. Что-то явно носится в воздухе, а мы пока опять погружаемся в спячку. Думаю, мы проснемся весной и поймем, что к чему».