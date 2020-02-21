Оззи выпустил альбом «Ordinary Man»

В него вошли 11 треков, в том числе совместные композиции с Элтоном Джоном, Трэвисом Скоттом и Post Malone. Кроме того, в работе над пластинкой приняли участие музыканты Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers и Rage Against the Machine.

О том, что альбом готов, Оззи объявил ещё в сентябре 2019-го, однако выпускать его не торопился. В честь премьеры была запущена специальная акция, в рамках которой поклонники артиста могли услышать новый релиз первыми, параллельно сделав себе эксклюзивную татуировку, пишет Intermedia.



Оззи

На днях стало известно, что из-за болезни Осборн отменил тур по Северной Америке.