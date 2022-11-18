Jony и Anna Asti пытаются понять любовь

Драматичная композиция повествует о проблемах двух влюбленных, пытающихся понять друг друга.

«Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом», – рассказал Jony.



Jony

«Работать с тобой - исключительное удовольствие, ты настоящий талант, одарённый Богом. - Эта песня всегда будет сильно значимой в моей истории. Благодарю тебя за доверие, за то, что свой первый сингл с девушкой ты спел именно со мной, это дорогого стоит! Более того, это бесценно! Пусть эта песня летит прямо в сердце каждому нашему слушателю. Она точно очень особенная. Спасибо за чудесный опыт и совместную работу!», – считает Anna Asti.

Кроме того, Anna Asti анонсировала два своих новогодних концерта, которые состоятся в ночь с 31 декабря на 1 января на сцене «Барвиха Concert Hall» и в клубе Gipsy.