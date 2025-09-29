«Чайф» сегодня звучит «Вот так»

Выход альбома приурочен ко дню 40-летия группы. Оформил альбом уральский художник, автор многих обложек альбомов свердловского рока Александр Коротич. Варианты альбома на CD и виниле содержат также макет бумажного кораблика.
«Друзья Владимира Шахрина не раз замечали: когда он что-то делает и это получается хорошо, то произносит вслух именно эти два слова, - сообщают представители группы. - Название альбома ещё и ответ на вопрос "Как звучит группа в 2025 году?". Именно "Вот так". В альбоме 10 песен, «Дом у ручья» написана Владимиром Бегуновым, авторы песни «Две подружки» – Игорь Матвиенко и Александр Шаганов (трек был записан для трибьюта «Любэ»), остальные – авторства Владимира Шахрина. В CD-версии есть бонус-трек – песня «Донбасское лето». Несколько песен «Чайф» уже играет на концертах юбилейного тура, и они пользуются заслуженной популярностью».