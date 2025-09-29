Скончался Юрий Чернавский Композитор Юрий Чернавский скончался 29 сентября 2025 года в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе. О его смерти сообщила в соцсетях семья покойного. Юрий Чернавский «29 сентября 2025 года ушел...

Oyme и ST показали клип «А я родом» о разнообразии культур Фолк-коллектив Oyme и рэпер ST (Александр Степанов) выпустили клип на песню «А я родом» (смотреть... Музыкальный ролик снимался в самых живописных уголках России — на величественном Алтае и у...

«Чайф» сегодня звучит «Вот так» Группа «Чайф» выпустила новый альбом «Вот так» (слушать альбом). Выход альбома приурочен ко дню 40-летия группы. Оформил альбом уральский художник, автор многих...

«Кухни», «Третье сентября» и «Осень» группы «Кино» названы самыми осенними треками Ко Дню осенней хандры музыкальный сервис Звук узнал, как россияне справляются с сезонной... Главным способом не поддаваться хандре россияне называют общение с близкими — его выбирает четверть...

«Именно так для меня звучит осень...» - Barinova После летнего трека «Каблук» Barinova представила свою новую песню «Дай знать» (слушать песню). «Дай знать» наполнена искренностью и лёгкой иронией — это словно романтический монолог, отражающий...

Мэрайя Кэри выпустила первый за 7 лет альбом «Here for It All» Мэрайя Кэри выпустила свой 16-й студийный альбом «Here for It All», ставший ее первой работой за... В альбом «Here for It All» вошли 11 песен, в том числе «Play This Song» с участием Андерсона Пака и...

Doja Cat вернулась в поп-музыку с альбомом «Vie» Doja Cat выпустила альбом «Vie», первый за два года, и клип «Gorgeous» с Ириной Шейк (слушать... Если на предыдущем «Scarlet» она в основном исполняла рэп, то на новой пластинке вернулась к поп-...

Полина Гагарина и Bearwolf спели «Один в поле воин» вместе Полина Гагарина спела песню Bearwolf «Один в поле воин» с ее авторшей (слушать дуэт). Кавер-версия была создана для недавнего выпуска шоу «Битва поколений», где Полина Гагарина...

«А-Студио» уверены, что «Она не виновата» Группа «А-Студио» выпустила новую песню «Она не виновата» (слушать песню). Автором новинки стал лидер коллектива Байгали Серкебаев. «Она не виновата - ты с ней в...

Кирилл Туриченко анонсировал будущий альбом песней «Зацелуй мои раны» Кирилл Туриченко выпустил песню «Зацелуй мои раны» – первый сингл из нового альбома, выход которого... Что примечательно, в альбом войдут только композиции певца собственного сочинения. Актёр,...

Анет Сай с мужем выпустила первый альбом 10AGE и Анет Сай уже два года как муж и жена. Но только 22 июля 2025 года состоялось долгожданное... В песнях звучат не образы — а их настоящие истории, две судьбы, две сцены, два сердца — и один...

Шура поделился своим «Летним вайбом» Шура представил свою новую песню и клип «Летний вайб» (смотреть клип). «Летний вайб» - яркий и зажигательный трек, который напомнит слушателям: лето продолжается в душе,...

«ДДТ» освежили свой альбом «Мир номер ноль» Группа «ДДТ» выпустила обновленную отремастеренную версию альбома «Мир номер ноль» (слушать альбом... Пластинку выпустил сам Юрий Шевчук совместно с лейблом Navigator Records. Релиз дополнен...

Spotify удалила почти половину своего каталога, признав его фейковым Компания Spotify сообщила, что за последний год удалила со своей платформы 75 млн спам-треков,... Крупнейший в мире сервис потоковой передачи музыки объявил о жестких мерах по борьбе с...

У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист Россияне включают музыку в дождливую погоду, чтобы поддерживать тонус и бодрый настрой — об этом... Чаще всего треки помогают взбодриться и заняться делами: 22% респондентов признаются, что так...

ГПМ Радио и Яндекс Музыка объявили о стратегическом партнерстве Впервые в российской музыкальной индустрии радиохолдинг и стриминговый сервис объединятся, чтобы... Ведущий радиохолдинг России ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и крупнейший подписной...

Billy’s Band отмечает двойной юбилей Билли Новик и группа Billy’s Band отметят двойной юбилей 50/25 в Концертном зале «Москва». Группа Billy’s Band и Билли Новик – петербургские музыканты, основатели Петербургского джазового...

«Новой России» - 35 лет 30 сентября на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского состоится концерт, приуроченный к 35-... Рождение коллектива совпало с началом новой вехи в истории нашего государства: за три с половиной...

У Риты Ора - «All Natural» Певица Рита Ора выпустила новый сингл и клип «All Natural» (смотреть клип). Клип снят мужем певицы — Тайкой Вайтити. Рита вайбово пританцовывает в неком футуристически...