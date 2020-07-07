Владимир Бегунов из «Чайфа» подхватил коронавирус

«К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен Covid и пневмония. Поражение легких не так велико, как могло быть - всего 10%. Когда пришла эта новость, мы резко прекратили общение, активную работу над альбомом, над репетициями. Пацаны сдали тесты. В силу везучести заболел только я. Планы по съемкам клипа и интервью полетели медным тазом.
Болезнь протекает тяжело и резко: врагу не пожелаю ощущений, которые я переживаю. Теперь, когда острая фаза позади и есть понимание, что сдохну не в этот раз, я снова оптимистичен и верю в завтрашний день: мы доделаем альбом. Я наконец-то нахожу в себе силы снова репетировать. Все будет нормально. Берегите себя и окружающих».
Музыкант проходил лечение дома. Впереди его ждут контрольные тесты. По словам Бегунова, общее состояние нормальное, но «есть несколько вопросов к туловищу, которое явно не было готово к таким испытаниям».
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