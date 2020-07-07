Владимир Бегунов из «Чайфа» подхватил коронавирус

Болезнь протекает тяжело и резко: врагу не пожелаю ощущений, которые я переживаю. Теперь, когда острая фаза позади и есть понимание, что сдохну не в этот раз, я снова оптимистичен и верю в завтрашний день: мы доделаем альбом. Я наконец-то нахожу в себе силы снова репетировать. Все будет нормально. Берегите себя и окружающих».