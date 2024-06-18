«Чайф» репетирует новый альбом и готовится к юбилейному туру

Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве рок-музыкант, сооснователь группы Владимир Шахрин.
«Мы репетируем новый альбом. Следующий у нас юбилейный год. Мы хотим к нему сами себе сделать подарок - записать новый альбом. Есть 11 новых песен - как раз на альбом, четыре мы репетируем. И соответственно начали уже готовить юбилейный тур на следующий год. 40 лет группе. Медленно раскачивались, но на данный момент есть концепция самого шоу, концерта, есть афиша, есть какое-то световое, сценическое решение, есть программа», - сказал он.
Выпуск альбома Владимир Шахрин назвал подарком для себя.
«Слава Богу, у нас не горят сроки — никаких контрактов. Выпуск альбома на данный момент совершенно коммерчески нецелесообразная вещь, проще одну песню раз в 3 месяца выпустить. Так что это для себя. Следующий год у нас юбилейный, мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть 11 новых песен — как раз на альбом».
Владимир Шахрин рассказал о попытке модернизировать звук группы.
«Мы задумались о том, чтобы сделать новые песни совсем новыми, с саунд-продюсером. Договорились с Пантыкиным-младшим о том, что он приедет к нам, он обозначил, какие инструменты ему нужны. А потом мы задумались, а нужен ли нам человек, который будет указывать, какие ноты сыграть, что сделать. Мы же группа, у нас у каждого свой жизненный опыт, свое понимание, и в целом поэтому мы такие - «Чайф». Это магия, и она может быть разрушена. Поэтому я позвонил ему, извинился и отказался. Хочется сохранить группу как она есть».
В ближайших планах коллектива - концерт в саду "Эрмитаж", который пройдет 27 июня.
«Это уже традиционный концерт, который вроде как приурочен к моему дню рождения», - отметил музыкант.
22 июня Владимир Шахрин отметит 65-летие.
«На наши концерты ходят все, начиная с 3 лет», - подчеркнул музыкант.
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