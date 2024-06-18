«Чайф» репетирует новый альбом и готовится к юбилейному туру

Святослав Задерий, яркий представитель Ленинградского рок-клуба, основатель групп “АлисА” и “Нате!”, экспериментатор, режиссёр от музыки, антифашист и пацифист, написал в свое время немало ярких и даже пророческих песен. Он умер в 2011 году, однако его коллеги, и в первую очередь Алексей Сафронов взялись перезаписать его лучшие песни с лучшими рок-музыкантами страны.

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