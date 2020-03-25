Шахрин сочинил блюз в честь своей собаки и Сукачева

Собака стала настоящей звездой социальных сетей группы «Чайф». Новая песня получила название «Иваныч блюз».
Мне уже не раз поступало в инстаграме предложение посвятить песню Альфреду Иванычу. И я думал, что писать блюз о любимой собаке надо на совсем уж заезженный блюзовый стандарт и что никогда не буду это делать. Но среди ночи мне пришла идея, как этот блюз осуществить, чтобы он звучал не скучно, как минимум, для меня. Есть песик, который выглядит прилично, но совершенный хулиган. Есть у меня еще один друг Иваныч. Игорь Иваныч, чей характер невероятно близок с Альфредом. И уже утром я написал песню.
Представить ее слушателям Владимир Шахрин обещал в один из вечеров – в формате видеозаписи. Сам лидер группы «Чайф» сейчас проводит время дома в самоизоляции.
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