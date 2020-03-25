Шахрин сочинил блюз в честь своей собаки и Сукачева

Музыканты поднялись на сцену ровно в 14:00, как раз тогда, когда в столице началась несанкционированная властями «Прогулка по бульварам». На акции протеста задержали более 1000 человек.





Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались от участия в этом концерте. Макс Покровский и его «Ногу свело» также отказались. Но «Чайф» и «Сплин» приняли участие в концерте.

