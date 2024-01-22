900 предметов Элтона Джона продадут на торгах, включая рояль и наряды

Стоимость инструмента оценивается в 50 тысяч долларов.



Elton John

Всего на аукционе продадут около 900 предметов из коллекции Элтона Джона, сообщает Independent. Среди них — экстравагантные концертные наряды певца, такие как серебристые ботинки на каблуках и золотой костюм, Bentley 1990 года, а также различные предметы искусства, включая работы Энди Уорхола и Кита Харинга.

Топ-лотом станет триптих Бэнкси «Бросающий цветы»: он может уйти с молотка за 1,5 миллиона долларов. Коллекция оценивается в сумму около 10 миллионов долларов.

Все эти артефакты музыкант хранил в своей резиденции в Атланте, которую продал в прошлом году за 7,2 миллиона долларов.

Аукцион The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road пройдет 21−23 февраля в Нью-Йорке. Также предусмотрено шесть онлайн-торгов.