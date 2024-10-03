Элтон Джон: «Честно говоря, от меня мало что осталось»

77-летний музыкант выступил с трогательной речью и поблагодарил поклонников за постоянную поддержку.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра и обоих коленей. Но я все еще здесь. И я не могу выразить той благодарности, которую я к вам испытываю», - сказал Элтон Джон.

Легендарный артист поделился откровениями на премьере документального фильма «Элтон Джон: никогда не поздно» на Нью-Йоркском кинофестивале. Его слова передает издание People. Джон также исполнил несколько своих композиций под фортепиано.

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Elton John

На протяжении нескольких лет у певца было много проблем со здоровьем. Месяц назад исполнитель хита «I'm Still Standing» признался, что частично потерял зрение. Певец постепенно восстанавливается после серьезной глазной инфекции, которую подхватил летом.

В июле прошлого года Джон объявил о завершении своего прощального тура Farewell Yellow Brick Road, который длился 330 дней. Финальное шоу прошло в Стокгольме.