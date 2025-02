Элтон Джон выпустит новый альбом «Who Believes In Angels?» с Брэнди Карлайл

Текст песни написала Карлайл, а музыкальную тему – Джон. Релиз альбома «Who Believes In Angels?» состоится 4 апреля 2025 года на лейбле Island EMI.

Работа над альбомом проходила в 2023 году в студии Sunset Sound в Лос-Анджелесе и заняла 20 дней. Элтон и Брэнди объединили усилия с давним соавтором первого Берни Топином и с Эндрю Уаттом, который выступил в качестве продюсера проекта. Кроме того, в записи приняли участие барабанщик Red Hot Chili Peppers Чэд Смит, бас-гитарист Пино Палладино (известный по работе с Nine Inch Nails, Гэри Ньюманом, Дэвидом Гилмором и др.) и гитарист и мультиинструменталист Джош Клингхоффер.

Всего в альбоме будет 10 треков, включая номинированную на премию «Оскар» песню «Never Too Late», которая была создана специально для одноименного документального фильма об Элтон Джоне, вышедшего на Disney+ в 2024 году.

«Эта запись была одной из самых сложных, которые я когда-либо делал, но это также был один из величайших музыкальных опытов в моей жизни, — говорит Элтон Джон. - Она дала мне место, где я знаю, что могу двигаться вперед. «Who Believes In Angels?» кажется переходом в другую эпоху, и я толкаю дверь, чтобы войти в будущее».

Elton John

Во время сессий написания и записи Элтон Джон впервые разрешил камерам присутствовать и снимать весь творческий процесс. Он будет показан в документальном фильме «Who Believes In Angels? Stories On The Edge Of Creation», трейлер которого также вышел сегодня.

Кроме того, два артиста объявили о концерте 26 марта в лондонском зале Palladium.

Трек-лист альбома «Who Believes In Angels?»