Noel Gallagher выпустил новый трек «Rattling Rose»

Rattling Rose недавно была впервые сыграна в Эдинбургском театре, а также была частью сет-листа Ноэля на его выступлении 8 мая в Venue Cymru в Лландидно.

Опираясь на акустическую гитару, бэк-вокал и ритмы американа, трек содержит элементы биг-бэнда и предполагает дальнейшие эксперименты на будущем альбоме.

Говоря о треке «Rattling Rose», Галлахер сказал:

«Ему удается объединить влияния Криса Ри, Криса Де Бурга, Mike and the Mechanics и даже Slipknot!!! Возможно, я недавно съел слишком много жевательных медведей. «В любом случае, это «очень хорошо»… И это не мои слова, а слова Дэвида Кэмерона, который буквально станцевал хуки-куки на ферме Сохо, когда услышал это».

«В этом году у меня будет три EP - три с четырьмя треками», - объявил Галлахер ранее в этом месяце, добавив, что второй EP будет «очень звучащим в манкунском стиле».



Noel Gallagher

Он сказал: «Я вижу парней-гиков, угрюмо кивающих под нее головой и заценивающих кроссы Adidas друг у друга, и спрашивающих, откуда вы их взяли?»

«Rattling Rose» войдет в грядущий EP «Black Star Dancing», который выйдет 14 июня, в тот же день, когда Noel Gallagher «High Flying Birds» станет хедлайнером фестиваля «Остров Уайт».

Полный трек-лист EP:

1. Black Star Dancing2. Rattling Rose3. Sail On4. Black Star Dancing (12 Mix)5. Black Star Dancing (The Reflex Revision)