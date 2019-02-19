Братья Галлахер готовы судиться из-за архивных кадров

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Лиам Галлахер заявил, что его брат Ноэль подаст в суд, если он включит архивные кадры, связанные с Oasis, в готовящийся к выходу документальный фильм о группе.

Лиам в этом году должен выпустить документальный фильм «As It Was» — «эмоциональную историю о том, как один из величайших рок-фронтменов прошел путь от головокружительных высот в Oasis до жизни изгоя, потерявшегося в музыкальной пустыне от скуки, выпивки и юридических баталий».

Лиам Галлахер
Лиам Галлахер

Фильм уже снят, и недавно музыкант хвалил получившийся результат. Но это не понравилось Ноэлю, пишет «Рок ФМ».

«Мне только что сообщили, что на меня подаст в суд не очень могущественный маленький парень и его придурки, если я добавлю в фильм кадры, где пою песни Oasis», — написал в твиттере Лиам.

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