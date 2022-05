В записи материала приняли участие Дэйв Грол из Foo Fighters, Эзра Кениг из Vampire Weekend и Ник Зиннер из Yeah Yeah Yeahs.

В треклист альбома «C’mon You Know» вошли синглы «Everything’s Electric», «Better Days», «C’mon You Know» и «Diamond in the Dark».







Liam Gallagher

На данный момент релиз возглавляет iTunes в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, Италии и Болгарии.