Лиам Галлахер и Джон Сквайр выпустили клип на заглавную песню альбома

Лиам в этом году должен выпустить документальный фильм «As It Was» — «эмоциональную историю о том, как один из величайших рок-фронтменов прошел путь от головокружительных высот в Oasis до жизни изгоя, потерявшегося в музыкальной пустыне от скуки, выпивки и юридических баталий».

