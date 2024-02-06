Лиам Галлахер и Джон Сквайр выпустили клип на заглавную песню альбома

Бывший гитарист The Stone Roses Джон Сквайр о треке «Mars To Liverpool» рассказал следующее:
«В песне речь идет о том, чтобы попасть на Марс, а потом подумать: «Знаете что? Я скучаю по Земле. Я вернусь»».
Лиам Галлахер в свою очередь поделился впечатлением об альбоме:
«Я не могу дождаться, когда люди послушают альбом. Я думаю, что людям, которые любят The Stone Roses и Oasis и тому подобное, я думаю, им это чертовски понравится».
На вопрос о своей любимой песне с альбома Галлахер ответил:
«Ну, очевидно, они мне нравятся все, и очевидно, что разные песни дарят разные ощущения. Некоторые вызывают желание пнуть кого-то по голени, некоторые вызывают желание пойти на вечеринку, а некоторые вызывают желание посидеть дома и просто хорошенько подумать… и немного поплакать».
Релиз альбома «Mars To Liverpool» состоится 1 марта
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