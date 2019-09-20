Liam Gallagher выпустил второй сольный альбом

В него вошли 14 треков, в том числе обнародованные ранее песни «Shockwave», «One of Us», «Once» и «The River». Гэллахер выступил соавтором всех песен альбома, а название отсылает к двум рисункам Джона Леннона, имеющихся в коллекции музыканта.

Дебютный сольный альбом Гэллахера «As You Were» вышел в 2017 году, работа над вторым релизом началась в апреле 2018-го. В записи приняли участие продюсер Грег Кёрстин, лауреат «Грэмми» Эндрю Уайатт, гитарист Yeah Yeah Yeahs Ник Зиннер и 18-летний сын Лиама Джин, сыгравший на бонго для одного из треков.



Liam Gallagher