Лиам Галлахер и экс-гитарист The Stone Roses выпустили первый клип

Just Another Rainbow стал первым синглом с совместного альбома Сквайра и Галлахера, премьера которого пока не анонсирована. Ранее Лиам утверждал, что лонгплей станет лучшим, что слышал мир, со времен альбома «Revolver» (1966) The Beatles.

Клип начинается с того, как одетый в пончо Лиам пафосно прогуливается вдоль путей в заброшенном железнодорожном туннеле. Вскоре там же появляется Сквайр. Выступление в туннеле сменяют психоделичные кадры с теми же героями, динамику обеспечивают быстро двигающиеся камеры. Режиссер клипа - Чарльз Мелинг, также работавший с The Rolling Stones, Kasabian и Black Rebel Motorcycle Club.



Liam Gallagher

51-летний Галлахер покинул Oasis в 2009-м. Музыкант утверждал, что больше не может находиться на одной сцене вместе со своим братом.

Джон Сквайр был одним из основателей манчестерской группы The Stone Roses наряду с Иэном Брауном. Участие в коллективе стало для него самым успешным проектом. В 2007-м Сквайр решил отказаться от музыки, чтобы посвятить себя рисованию. Совместный альбом с Галлахером станет для него первым релизом с 2004 года.