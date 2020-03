Ноэль Галлахер выпустил мини-альбом

В него вошло пять треков, три из которых — разные версии заглавного сингла.

Предыдущий EP коллектива Ноэля Гэллахера «This Is the Place» был выпущен в сентябре 2019 года, в том же году вышли «Black Star Dancing» и «Wait and Return».



Noel Gallagher

Intermedia напоминает, что в марте 2020 года High Flying Birds дадут три концерта: 24 и 25 числа они выступят на O2 Apollo в Манчестере и 27-го в Королевском «Альберт-холле» в Лондоне. В июне группа также планирует сыграть на нескольких британских фестивалях.