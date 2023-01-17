Ноэль Галлахер выпускает новый альбом и клип

Альбом «Council Skies» сольного проекта Галлахера High Flying Birds станет четвертым в дискографии группы экс-лидера Oasis и выйдет 2 июня. Вместе с анонсом музыкант поделился синглом «Easy Now». В клипе на него снялась звезда сериала «Дом Дракона» Милли Олкок.

По сюжету мы видим девушку, завершающую неприятный телефонный разговор. По ходу действия клипа у гуляющей по городу Милли настроение меняется от грусти и разочарования до эйфории, что заставляет её совершать неожиданные поступки.



High Flying Birds - Council Skies

В альбом войдет ранее презентованный сингл «Pretty Boy», записанный вместе с экс-гитаристом The Smiths Джонни Марром. Всего он отметился на трех песнях альбома, в котором всего будет 11 треков.

А на бонусном втором диске, который будет в делюкс-издании альбома, можно будет услышать ремиксы от Роберта Смита из The Cure и Pet Shop Boys.