Официально: воссоединение Oasis подтверждено, и даты концертов объявлены

Однако они не будут хедлайнерами фестиваля в Гластонбери, как ходили слухи в минувшие выходные, и не дадут 10 концертов на стадионах Уэмбли и Этихад, соответственно.

Вместо этого концерты пройдут в июле и августе на стадионах в Кардиффе, Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Дублине. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа, цены будут объявлены в тот же день.

В пресс-релизе эти даты объявлены «внутренней частью» тура и говорится, что тур «планирует» выйти за пределы Европы в конце 2025 года.

О решении братьев воссоединиться в пресс-релизе говорится следующее: «Не было никакого решающего момента, который послужил толчком к воссоединению, — лишь постепенное осознание того, что время пришло».

В совместном заявлении группа заявила: «Орудия замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите и посмотрите. Это не будет транслироваться по телевидению».



Oasis

Даты тура по Великобритании и Ирландии 2025 года: 4, 5 июля, стадион «Принципалити», Кардифф; 11, 12, 19 и 20 июля, парк «Хитон», Манчестер; 25, 26 июля, 2, 3 августа, стадион «Уэмбли», Лондон; 8, 9 августа, стадион «Мюррейфилд», Эдинбург; и 16, 17 августа, парк «Крок», Дублин.

Концерты состоятся через 16 лет после скандального распада группы, когда Ноэль Галлахер ушел перед выступлением на французском фестивале, и через 30 лет с момента выхода их второго альбома (What's the Story) Morning Glory? (1995). В отличие от продолжающегося тура Лиама Галлахера в честь 30-летия дебютного альбома группы 1994 года Definitely Maybe, сет-лист реюнион-шоу 2025 года не будет явно ориентирован на этот альбом.

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Состав Oasis пока не подтвержден; группа также не планирует возвращаться в студию звукозаписи для записи новой музыки.

Братья Галлахеры в последние дни дразнили новостями в социальных сетях, поделившись клипом с датой «27.08.24» тем же шрифтом, что и логотип Oasis, на своих аккаунтах в социальных сетях, а также на официальных аккаунтах Oasis.

Клип также был показан в конце хедлайн-сета Лиама на фестивале в Рединге в прошлые выходные, где он посвятил их би-сайд 1994 года Half the World Away Ноэлю, а Cigarettes&Alcohol 1994 года — людям, которые говорят, что ненавидят Oasis. Его также показали после того, как Blossoms выступили в парке Уитеншоу в Манчестере в эти выходные.

В настоящее время Лиам гастролирует с Definitely Maybe вместе с гитаристом Полом «Bonehead» Артурсом; ранее в этом году он и гитарист Stone Roses Джон Сквайр также гастролировали в поддержку своего совместного альбома, который практически назывался Liam Gallagher John Squire. Ноэль также недавно завершил серию фестивальных выступлений со своей группой High Flying Birds.

Группа еще не вдавалась в подробности того, как они зарыли топор войны с тех пор, как Ноэль ушел с Rock en Seine в 2009 году. С тех пор братья публично язвили друг на друга и отрицали, что воссоединение когда-либо произойдет. Однако в последние годы отношения, похоже, смягчились: в 2017 году Лиам написал брату в Twitter рождественские пожелания и сказал, что «с нетерпением ждет встречи с тобой завтра».

На этой неделе в видео, посвященном 30-летию Definitely Maybe, Ноэль похвалил вокальные способности Лиама. «Когда я пел песню, она звучала хорошо. Когда он ее пел, она звучала великолепно… Я не могу петь Cigarettes & Alcohol, Rock'n'Roll Star и все такое. У меня не такое отношение, как у него. Мой голос — это половина Гиннесса во вторник — это нормально. Голос Лиама — это 10 стопок текилы в пятницу».

Несмотря на бездействие Oasis, легендарность группы не угасает: у них 21,6 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify и огромная аудитория поколения Z. Ранее в этом году Дуа Липа использовала мгновенно узнаваемый шрифт группы в маркетинге своего альбома Radical Optimism, предположительно вдохновленного брит-попом.

Некоторые предполагают, что одним из мотивов выгодного воссоединения мог стать недавний развод Ноэля со своей второй женой Сарой Макдональд, сумма компенсации по которому, как сообщается, составила около 20 миллионов фунтов стерлингов.