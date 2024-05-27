Oasis переиздаст дебютный альбом «Definitely Maybe»

В альбом войдут редкие артефакты: треки, которые были отвергнуты при записи в Monnow Valley Studios, отрывки, удалённые из итоговой версии альбома, которая была создана в Sawmills Studios, демо-версия «Sad Song» с вокалом Лиама Галлахера и др.

До недавнего времени треки считались утерянными, но, по словам Ноэля Галлахера, их нашли в архивах Sony под неправильными ярлыками. Релиз состоится 30 августа.



Oasis

Напомним, что в апреле в честь 30-летнего юбилея Oasis уже переиздали трек «Supersonic».