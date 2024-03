Ариана Гранде выпустила первый за 3 с половиной года альбом «Eternal Sunshine»

В треклист вошли 12 песен, включая лид-сингл «Yes, And?».

Ариана Гранде описала «Eternal Sunshine» как «в некотором роде концептуальный альбом», где собраны «разные фрагменты одной истории, одного опыта». По словам певицы, на «Eternal Sunshine» есть и игривые, и «откровенные» треки. Главные темы релиза – любовь, потеря и внутренняя рефлексия. Работа над материалом заняла у Арианы Гранде три с половиной месяца.

По звучанию «Eternal Sunshine» – смесь R&B и поп-музыки с танцевальными элементами. Свое название он получил в честь фильма «Вечное сияние чистого разума» (2004), любимого у Арианы Гранде. А ее любимые песни с нового альбома – «We Can't Be Friends (Wait for Your Love)», «Imperfect for You» и заглавный трек «Eternal Sunshine».



Единственным приглашенным артистом на альбоме выступила Марджори Гранде, 98-летняя бабушка Арианы Гранде – она поучаствовала в записи «Ordinary Things». А в песне «The Boy is Mine» Ариана Гранде использовала сэмпл из одноименного хита Брэнди и Моники. Интересно, что этот трек «родился» из неизданной песни «Fantasize», которая очень понравилась поклонникам. Критики пока вовсю хвалят альбом. Rolling Stone называет «Eternal Sunshine» «новым началом с самой честной и изобретательной музыкой» в карьере Арианы Гранде. По мнению NME, это «утонченный альбом о расставании, в котором стоит раствориться». Газета The Guardian похвалила певицу за то, что она «решает важные взрослые вопросы со зрелостью, состраданием и любопытными сплетнями».