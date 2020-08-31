MTV VMA 2020: триумф Леди Гага, BTS и Weeknd

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Церемония вручения наград MTV Video Music Awards состоялась в Нью-Йорке без зрителей.

Ведущей церемонии стала американская актриса и певица Кеке Палмер.

Главным триумфатором вечера стала Леди Гага, забравшая домой пять статуэток, в том числе «Артист года» и специальную премию за деятельность в области искусства и благотворительности. Оставшиеся три награды артистка разделила с Арианой Гранде – их совместный трек «Rain On Me» принёс им победу в номинациях «Песня года», «Лучшая совместная работа» и «Лучшая операторская работа». Это 16-я VMA Гаги, что делает ее третьим по количеству статуэток артистом на ежегодном шоу после Бейонсе и Мадонны.

Выступление Леди Гага и Арианы Гранде
Выступление Леди Гага и Арианы Гранде

Леди Гага сказала, что делится своей наградой со своими поклонниками, просит их вознаградить себя за то, что они выдержали испытания в этом году, и напоминает им, чтобы они продолжали носить маску. Она представила впечатляющий перформанс-микс в светящейся маске из песен "Enigma", "Chromatica II", "911", "Rain on Me" (с Арианой Гранде тоже в маске) и "Stupid Love" под рояль в виде мозга.

Четыре награды досталось корейской поп-группе BTS: они победили в категориях «Лучшая группа», «Лучшее поп-видео», «Лучшее k-pop-видео» и «Лучшая хореография» с клипом на песню «On».

Премия в главной для MTV номинации «Видео года» досталось клипу The Weeknd на песню «Blinding Lights». Она также получила награду как "Лучшая песня в стиле R&B".

"Как-то мне сейчас не до празднования, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор", - заявил певец, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома полицией афроамериканку.

Black Eyed Peas дебютировали вживую на VMA с новым синглом «Ritmo» и хитом «I Gotta Feeling». «Лучший новый артист» Doja Cat исполнила микс «Say So» и «Like That», двух синглов, которые стали популярными на TikTok. Подшучивая над своим отказом плакать, певица Doja Cat попросила фанатов оставаться в безопасности, признав, что «это был действительно тяжелый год». Перед тем, как покинуть виртуальную сцену, она поблагодарила свою маму.

Победители MTV Video Music Awards 2020:

  • Видео года: The Weeknd – ‘Blinding Lights’
  • Артист года: Леди Гага
  • Песня года: Леди Гага и Ариана Гранде – Rain On Me
  • Лучшая совместная работа: Леди Гага и Ариана Гранде – Rain On Me
  • Лучшая группа: BTS
  • Лучший новый артист: Doja Cat
  • Лучший поп-клип: BTS – ‘On’
  • Лучший R&B-клип: The Weeknd – Blinding Lights
  • Лучший хип-хоп-клип: Megan Thee Stallion – Savage
  • Лучший латино-клип: Maluma ft. J. Balvin - Que Pena
  • Лучший рок-клип: Coldplay – ‘Orphans’
  • Лучший клип альтернатива: Machine Gun Kelly – Bloody Valentine
  • Лучший музыкальный клип, снятый дома: Ариана Гранде и Джастин Бибер - Stuck With U
  • Лучшая режиссура: Taylor Swift – The Man
  • Лучшая операторская работа: Леди Гага и Ариана Гранде — Rain On Me
  • Лучшая работа художника-постановщика: Майли Сайрус — Mother's Daughter
  • Лучший k-pop: BTS – On
  • Лучший карантинный перформанс: CNCO – Unplugged At Home
  • Лучшие визуальные эффекты: Dua Lipa – Physical
  • Лучшая хореография: BTS – On
  • Песня лета: Blackpink – How You Like That
  • Лучшее видео с социальным посланием: H.E.R. — I Can't Breathe
  • Лучший монтаж: Майли Сайрус — Mother's Daughter
  • Икона: Леди Гага

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