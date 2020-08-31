MTV VMA 2020: триумф Леди Гага, BTS и Weeknd

Ведущей церемонии стала американская актриса и певица Кеке Палмер.

Главным триумфатором вечера стала Леди Гага, забравшая домой пять статуэток, в том числе «Артист года» и специальную премию за деятельность в области искусства и благотворительности. Оставшиеся три награды артистка разделила с Арианой Гранде – их совместный трек «Rain On Me» принёс им победу в номинациях «Песня года», «Лучшая совместная работа» и «Лучшая операторская работа». Это 16-я VMA Гаги, что делает ее третьим по количеству статуэток артистом на ежегодном шоу после Бейонсе и Мадонны.



Выступление Леди Гага и Арианы Гранде

Леди Гага сказала, что делится своей наградой со своими поклонниками, просит их вознаградить себя за то, что они выдержали испытания в этом году, и напоминает им, чтобы они продолжали носить маску. Она представила впечатляющий перформанс-микс в светящейся маске из песен "Enigma", "Chromatica II", "911", "Rain on Me" (с Арианой Гранде тоже в маске) и "Stupid Love" под рояль в виде мозга.

Четыре награды досталось корейской поп-группе BTS: они победили в категориях «Лучшая группа», «Лучшее поп-видео», «Лучшее k-pop-видео» и «Лучшая хореография» с клипом на песню «On».

Премия в главной для MTV номинации «Видео года» досталось клипу The Weeknd на песню «Blinding Lights». Она также получила награду как "Лучшая песня в стиле R&B".

"Как-то мне сейчас не до празднования, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор", - заявил певец, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома полицией афроамериканку.

Black Eyed Peas дебютировали вживую на VMA с новым синглом «Ritmo» и хитом «I Gotta Feeling». «Лучший новый артист» Doja Cat исполнила микс «Say So» и «Like That», двух синглов, которые стали популярными на TikTok. Подшучивая над своим отказом плакать, певица Doja Cat попросила фанатов оставаться в безопасности, признав, что «это был действительно тяжелый год». Перед тем, как покинуть виртуальную сцену, она поблагодарила свою маму.

Победители MTV Video Music Awards 2020: