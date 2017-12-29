Создатель MTV Unplugged погиб в ДТП

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press в четверг, 28 декабря.

Бернсу было 65 лет. Полиция заявила, что у него были проблемы со зрением, и он использовал собаку-поводыря для передвижения. Члены семьи погибшего опровергли эту информацию, подчеркнув, что Бернс просто выгуливал свою собаку.

Инцидент произошел в Манхеттене. Джим Бернс получил серьезную травму головы и скончался в больнице. Питомец не пострадал.

MTV Unplugged — телевизионный проект канала MTV, участники которого исполняют свои песни и каверы на акустических инструментах. Шоу выходит с 1989 года. В нем принимали участие группы Nirvana, Kiss, The Cure, Oasis, Pearl Jam и Alice in Chains, а также Боб Дилан, Джордж Майкл, Кэти Перри, Стинг и Шакира.