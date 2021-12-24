MTV Россия назвал «Музыкантов года 2021»

В 2021 году лауреатами стали Мари Краймбрери, Slava Marlow, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Анет Сай, Dead Blonde, kostromin, Хаски, Escape, Andro, Тося Чайкина, Markul, The Hatters, Pharaoh и Oxxxymiron.



«Музыкант года 2021»

MTV Россия учредил награду «Музыкант года» в 2019 году, чтобы выделить успехи талантливых исполнителей, которые сделали значимый вклад в индустрию и кого отличает высокая культура живого исполнения. Это яркие, по своему уникальные артисты - представители разных жанров, которых объединяет высокое качество музыки, самобытность и признание аудитории.

«Такие разные артисты. И по жанрам, и по опыту. Но их объединяет то, что они в первую очередь музыканты. Сейчас, когда песни выпускаются представителями разных профессий, как никогда необходимо поддерживать тех, для кого музыка первична, кто умеет сам сыграть и спеть музыкальное произведение. Исполнительская культура — вот что важно сохранять. Хочу, чтобы наша ежегодная 20-ка стала ориентиром для слушателей», - говорит Яна Чурикова, руководитель телеканала MTV Россия.

8 января в 19:00 по московскому времени телеканал MTV Россия покажет живые выступления артистов в концерте «Музыкант года 2021», а также расскажет истории об их пути в музыке.

«Музыкант года 2019» состоялся в формате серии камерных концертов для пользователей сервиса Яндекс.Плюс. Для них выступили Мот, Zivert, Iowa, Сергей Лазарев, Звонкий, Яаvь, Thomas Mraz и RSAC х Ella.

Лауреатами «Музыкант года 2020» стали Niletto, дора, Monatik, Алена Швец, Rauf&Faik, Мэйби Бэйби, Френдзона, Дима Билан, Little Big, Cream Soda, Feduk, Клава Кока, Intelligency, Manizha и Tesla Boy.