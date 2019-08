Свифт, Айлиш и Гранде стали триумфаторами MTV Video Music Awards

Столько же призов досталось Ариане Гранде (в этот вечер она выступала в Манчестере и не смогла лично забрать награды), названной артистом года. Билли Айлиш была названа лучшим новым артистом и удостоилась еще двух наград, но также не смогла присутствовать на церемонии - она находится в России и готовится к московскому концерту.



Вручение награды Тейлор Свифт

Двух призов удостоился дуэт рэпера Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса «Old Town Road», названный песней года, и столько же наград получил дуэт Камилы Кабелло и Шона Мендеса «Señorita». Оба номера были вживую исполнены с этот вечер со сцены. Еще два приза получили Розалия и Джей Балвин с дуэтом «Con Altura».

Звания лучшей поп-группы удостоились воссоединившиеся Jonas Brothers, рок-группой - Panic! At The Disco, K-pop-коллективом (новая номинация премии) – BTS, хип-хоп-артистом – Карди Би. Почетную награду Video Vanguard Award получила Мисси Эллиотт.

- Я обещала, что не буду плакать. Я никогда не думал, что буду стоять здесь и получать эту награду, - призналась 48-летняя певица. - Это так много значит для меня. Обещаю, это не останется незамеченным - поддержка и любовь, которые вы дарите мне на протяжении многих лет.

В концертной части церемонии выступили также Майли Сайрус с ее новым синглом «Slide Away», H.E.R. с премьерой песни «Anti», Нормани, Lizzo и многие другие.

Список победителей MTV VMA 2019

VIDEO OF THE YEAR

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records

ARTIST OF THE YEAR

Ariana Grande – Republic Records

SONG OF THE YEAR

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Records

BEST NEW ARTIST, presented by Taco Bell®

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

BEST COLLABORATION

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Island Records

PUSH ARTIST OF THE YEAR

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

BEST POP

Jonas Brothers – “Sucker” – Republic Records

BEST HIP HOP

Cardi B – “Money” – Atlantic Records

BEST R&B

Normani ft. 6lack – “Waves” – Keep Cool/RCA Records

BEST K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Columbia Records

BEST LATIN

ROSALÍA&J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Columbia Records

BEST DANCE

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine” – Disruptor/Columbia Records

BEST ROCK

Panic! At The Disco – “High Hopes” – Elektra Music Group

VIDEO FOR GOOD

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records

BEST DIRECTION

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Records – Directed by Calmatic

BEST VISUAL EFFECTS

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Republic Records – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX

BEST EDITING

Billie Eilish – “Bad Guy” – Darkroom/Interscope Records – Editing by Billie Eilish

BEST ART DIRECTION

Ariana Grande – “7 Rings” – Republic Records – Art Direction by John Richoux

BEST CHOREOGRAPHY

ROSALÍA&J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Columbia Records – Choreography by Charm La’Donna

BEST CINEMATOGRAPHY

Shawn Mendes&Camila Cabello – “Señorita” – Island Records – Cinematography by Scott Cunningham

BEST POWER ANTHEMS

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj&Ty Dolla ign “Hot Girl Summer”

SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG

Ariana Grande&Social House – “boyfriend”