MTV Video Music Awards назвала лучших

Сразу по 10 номинаций MTV Video Music Awards 2019 у Арианы Гранде и Тейлор Свифт, и 9 номинаций - у новой звезды Билли Эйлиш.

У Lil Nas X - 8 номинаций. В этом году на премии представлена новая номинация Best K-pop. Церемония VMA 2019 состоится в Prudential Center в Нью-Джерси 26 августа.



Фавориты MTV Video Music Awards 2019



Полный список номинаций:



VIDEO OF THE YEAR



21 Savage ft. J. Cole – "a lot" – Slaughter Gang LLC/Epic Records

Billie Eilish – "bad guy" – Darkroom/Interscope Records

Ariana Grande – "thank u, next" – Republic Records

Jonas Brothers – "Sucker" – Republic Records

Lil Nas X ft....