MTV Video Music Awards назвала лучших

Приз в главной категории «Видео года» получил Lil Nas X за клип «Montero (Call Me By Your Name)». Этот же ролик принес рэперу победу в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты». За номинантов «профессиональных категорий» нельзя было голосовать, поэтому для них был отдельный конкурс.

В номинации «Исполнитель года» победу получил Джастин Бибер, сообщает телеканал MTV. Бибер также был награжден за лучшее поп-видео — песню «Peaches», исполненную вместе с Дэниэлом Сизаром и Giveon, и стал лидером по количеству номинаций — его номинировали семь раз.

- Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех, — сказал Бибер, поднявшись на сцену за наградой.

Другими номинантами были Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго. Больше всего наград в основном блоке получили Оливия Родриго и BTS — по три премии. Благодаря синглу «Driver license» певица стала лауреатом в категориях «Песня года» и «Лучшая производительность года», а также стала «Лучшим новым артистом».

- Это самый волшебный год в моей жизни, - сказала Оливия после награждения и посвятила свою победу «всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в спальне».

Для группы BTS самым удачным синглом стал «Butter», который принес победу в «Песне лета», «Группе года» и «Лучшем K-pop».

Лучший фит, по мнению MTV записали Doja Cat и SZA. Первый альбом Бруно Марса и Андерсона Пака в составе дуэта Silk Sonic стал лучшим в жанре R’n’B и получил награду в профессиональной категории «Лучший монтаж».



Doja Cat

В этом году премия телеканала MTV, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату - все награждения проходили на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов.