MTV подведет итоги года на премии «Музыкант года»

В их число вошли Niletto, Дора, Алена Швец, Rauf&Faik, Мэйби Бэйби и Френдзона, Monatik. Также телеканал отметит достижения других артистов, которых объединяет высокое качество музыки, самобытность, признание аудитории и профессиональная исполнительская культура. Помимо участников концерта, лауреатами «MTV: Музыкант года 2020» стали Дима Билан, Little Big, Cream Soda, Feduk, Клава Кока, Intelligency, Манижа и Tesla Boy.



Niletto

Артисты будут петь на концерте вживую, такой формат очень важен для MTV. Руководительница телеканала Яна Чурикова объясняет:

«MTV славится своими концертами и церемониями мирового уровня, которые подразумевают определенный уровень исполнительского мастерства. VMA, EMA, MTV World Stage, MTV Unplugged — это для тех артистов, кто готов работать вживую и делать шоу. Мы на российском MTV за всю нашу историю с перезапуска не записали ни одного “фанерного” или даже “минусового” концерта, так как считаем своей задачей поддерживать культуру живого исполнения и приветствуем артистов, которым не все равно, как они звучат. Вместе с ними готовы биться над сведением. Поэтому и придумали “MTV: Музыкант года” и ежегодно отмечаем авторов и исполнителей в разных жанрах».