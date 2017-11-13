Shawn Mendes обошел Taylor Swift и Miley Cyrus на MTV EMA

Канадский певец Шон Мендес завоевал премию MTV Europe Music Awards в номинациях "Лучший артист", "Лучшая песня", также за самую большую армию фанатов, обойдя Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Эда Ширана и Ариану Гранде, предает РИА Новости.



Шон Мендес

"Поздравляем одного и единственного Шона Мендеса с его первой MTV EMA", — говорится в сообщении телеканала MTV на Twitter. Мендес также получил награду в категории "лучшая песня" за композицию There's Nothing Holdin' Me Back.

Номинацию за лучший дебют года завоевала британская певица Дуа Липа, чей первый альбом вышел в июне 2017 года. В категории "Лучшее видео" первое место занял хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар за свой видеоклип к песне Humble. Лучшей поп-исполнительницей признана кубино-мексиканская певица Камила Кабелло, кроме того, в десятый раз в номинации "Лучший хип-хоп-исполнитель" выиграл американский певец Eminem.