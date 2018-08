Объявлены победители MTV VMA — 2018

Победителями стали:

Видео года - Havana (Camila Cabello ft. Young Thug)

Исполнитель года - Camila Cabello

Песня года - Rockstar (Post Malone ft. 21 Savage)

Лучший новый исполнитель - Cardi B

Лучшая совместная работа - Dinero (Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B)

Прорыв года - Hayley Kiyoko

Лучший поп-хит - No Tears Left to Cry (Ariana Grande)

Лучшая hip hop композиция - Chun-Li (Nicki Minaj)

Лучший видеопосыл - This Is America (Childish Gambino)

Песня лета - I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)