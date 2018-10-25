Яна Чурикова уходит из «12 злобных зрителей»

- И вот настал тот день, когда я, уже теперь по собственному желанию, не хочу больше вести легендарные «12 злобных зрителей»! Потому что, как руководитель, считаю, что программе нужно новое, современное звучание, - написала Чурикова в соцсетях.

Новым ведущим станет Артем Колесников. Премьерные выпуски с ним выйдут в эфир уже в субботу.



Яна Чурикова и Артем Колесников

«12(13) злобных зрителей» — одна из самых первых и популярных программ телеканала MTV Россия. Выходила с 10 июля 1999 года по 1 июня 2002 года. Первое возвращение в эфир — 18 сентября 2003 года, повторное закрытие 28 декабря 2007 года. Второе возвращение в эфир произошло 17 октября 2008 года, но 13 сентября 2009 года произошло третье закрытие. Третье возвращение в эфир произошло 14 апреля 2017 года.

Основные правила программы: 12 зрителей в студии просматривают несколько новых видеоклипов и каждый участник даёт ему свою оценку: нравится, не нравится или воздерживается от оценки.

У программы за всё время её существования несколько раз менялась концепция и телеведущие.