Ариана Гранде купила особняк на Голливудских холмах

Поп-певица годами снимала особняки в Лос-Анджелесе, но теперь она купила свой дом. Особняк расположен над Сансет Стрип в Лос-Анджелесе, в районе под названием Птичьи улицы. Ее новые владения имеют площадь 10 000 квадратных футов в ультрасовременном стиле. Это меньше, чем в предыдущем особняке, который она арендовала с видом на Беверли-Хиллз.



Дом Арианы Гранде

Особняк никогда не был жилым, несмотря на завершение постройки в 2018 году. Вместо этого особняк вышел на рынок с колоссальных 25 миллионов долларов. В итоге цена снизилась до 17 миллионов долларов, что на 3,3 миллиона долларов больше, чем заплатила Ариана Гранде.

Сам проект было разработан Woodbridge, инвестиционной группой Ponzi, которая сейчас закрыта. Продавцом был Woodbridge Liquidation Trust, уставной фонд штата Делавэр.

Цена в 13,7 миллиона долларов, которую заплатила Ариана Гранде, является одной из самых дорогих покупок на Голливудских холмах в этом году.

У Арианы Гранде - приличные соседи, в том числе Бобби Флай, Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо. На нижнем этаже особняка находятся тренажерный зал и оздоровительный центр с сауной и домашним кинотеатром. К услугам гостей также роскошный, полностью укомплектованный бар. Особняк не имеет большого двора или изысканного ландшафта, но он имеет большой внутренний дворик и L-образный пейзажный бассейн. Массивная кухня оснащена индивидуальными шкафами и двухсторонним камином для обогрева гостиной и столовой.