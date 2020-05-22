Леди Гага и Ариана Гранде выпустили веселый дуэт о боли

Как рассказала Леди Гага, до этой записи они были с Арианой почти не знакомы, а в процессе работы в студии и съемок клипа (премьера которого состоится 23 мая) очень подружились.

- «Rain On Me» - это метафора, обозначающая слёзы и то количество алкоголя, которое я принимала, чтобы притупить свои чувства, - говорит певица. – Я бы предпочла быть трезвой, но, по крайней мере, я жива.

Песня «Rain On Me» стала вторым синглом из нового альбома Леди Гаги «Chromatica», релиз которого состоится 29 мая. Всего в релиз войдет шестнадцать песен. Помимо коллаборации с Гранде на нем появятся совместные записи с Элтоном Джоном и южнокорейской группой Blackpink.



Rain On Me

Ранее Гага рассказала, что она сотрудничала с "колегой поп-звездой, которая также пережила огромную травму, находясь на публике". "Я сидела рядом с ней, и мы разговаривали о нашей жизни. Это был разговор двух женщин о том, как продолжать идти и быть благодарными за то, что ты делаешь".

Песня, как выяснилось, вдохновлена похожими травмами, которые испытывали певицы, в том числе терактом в Манчестере в 2017 году, произошедшего в конце манчестерского шоу певицы Арианы Гранде в рамках Dangerous Woman Tour 22 мая 2017 года. По совпадению, песня выпущена ровно через три года после трагедии.

Гранде отметила, что прошла похожий путь. "Однажды я встретила женщину, которая испытала ту же боль, что и я. Которая плакала так же много, как и я, которая пила так же много, как и я, ела так же много пасты, как и я, и чье сердце было больше, чем все ее тело. Я сразу почувствовала ее своей сестрой", – заявила в Instagram певица.