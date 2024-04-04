Нуки ушла из группы «Слот»

Нуки стала частью состава группы «Слот» в 2006 году. За 18 лет совместной работы коллектив выпустил 9 студийных альбомов.

С заявлением об уходе из группы она обратилась к поклонникам на своей странице.

«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе Слот. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного. Туры от микроавтобусов до 9-ти часовых перелетов в стиле «сдохни или умри». Концерты от душных подвалов до многотысячных залов. Альбомы, разлитые альтернативной волной. «Круги» в телевизоре и замесы с оркестром. Было разное, даже смерть и возврат обратно... Говорю спасибо всему этому. Этому опыту, времени, парням, с которыми мы творили и через многое прошли вместе. И главное - слушателям. Хочу сказать, что я сделала все от себя возможное, чтобы сохранить группу в том виде, в котором вы ее знали и любили. Но все меняется. Чтобы ни было дальше, то что было - было по-настоящему. Говорю спасибо и отпускаю. А группу Слот теперь ждут свои собственные приключения. Машу им лапкой и желаю удачи».

Отметим, что Нуки известна также как звезда шоу «Голос», где ее наставником в 2016-м году стал Григорий Лепс. Девушка дошла до полуфинала, где соперничала с Александром Панайотовым. И в итоге отказалась бороться дальше, поскольку «андеграунд не должен становиться популярным».

В официальных аккаунтах группы «Слот» также появилась «новость катастрофического характера» об уходе Нуки.

«Когда-то она стала для нас большой удачей, и мы тогда просто не верили своим ушам. Оказалось, что кто-то может петь так, как надо. Все это время мы благодарили судьбу за то, что Даха была с нами и мы вместе поднимались из суеты и пыли. Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию», — написала группа.

Музыканты заявили, что им нужно время, чтобы осознать произошедшее.

«Важно, чтобы вы понимали — мы вместе и каждый в отдельности сделали все возможное, чтобы сохранить группу в боевом составе. Сейчас мы не можем до конца переварить ситуацию, поэтому относительно продолжения или непродолжения истории „Слот“ мы будем советоваться с вами через какое-то время».

Коллектив также поблагодарил Нуки за сотрудничество и пожелал ей удачи.