Animal ДжаZ спели про «Таню» в прокуренном подъезде

Трек войдет во вторую часть двойного альбома «Инь / Ян», премьера которого назначена на 15 июля 2024 года.
«Материала накопилось много, но вокруг в последние годы происходили такие изменения и события, что мы никак не могли понять, что выпускать, когда и о чём. В итоге песни сами сложились в два больших блока: чёрный и белый. Хотя наш белый цвет никогда не бывает чистым, в нем тоже немало черноты. Тем не менее, мы решили выпустить альбом в двух частях: «Инь» и «Ян»».
Первая часть — альбом «Инь» — увидел свет год назад, 8 марта 2023 года.
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