Animal ДжаZ выпустил альбом «Ян»

В новый альбом коллектива Animal ДжаZ вошло девять песен.
«Материала накопилось много, но вокруг в последние годы происходили такие изменения и события, что мы никак не могли понять, что выпускать, когда и о чём. В итоге песни сами сложились в два больших блока: чёрный и белый. Хотя наш белый цвет никогда не бывает чистым, в нем тоже немало черноты. Тем не менее, мы решили выпустить альбом в двух частях: «Инь» и «Ян»».
Вместе с альбомом группа Animal ДжаZ выпустила клип на песню «Танцуй».
Первая часть — альбом «Инь» — увидела свет больше года назад, в марте 2023 года.
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