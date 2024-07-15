Animal ДжаZ выпустил альбом «Ян»

Это первая часть альбомной дилогии, которую планируется скоро продолжить выпуском альбома «Ян», сообщил в соцсетях лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий. По словам Красовицкого, дилогия разделена на «черную» и «белую» части. «Инь» представляет собой «черную» часть.

