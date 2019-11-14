«Мумий Тролль» в новом клипе изобразил лесных троллей

Песня «Всходы» войдет в «один из альбомов», которые «Мумий Тролль» готовит к выпуску в 2020 году. Музыканты пока не делятся подробностями о готовящихся работах. Также не называются даже приблизительные даты выпуска новинок.

- Чем тролли занимаются в магическом лесу, если инопланетяне доставили им рок-гитары и барабаны с планеты Земля? Смотрите и слушайте в новом клипе. Не знаете, что ожидать? На этой планете нас учат: «Что ты хочешь – не получишь, не переживай…» – комментирует новинку Илья Лагутенко.

В клипе Илья Лагутенко с вставными брекетами в виде клыков, находясь в неком лесу со стелящимся туманом-дымом, делает «загадочные» пассы руками, а все музыканты играют с черными вуалями на головах. Привычные для группы острые гитарные риффы и размеренный бит ритм-секции составляют ткань собственно новой песни.



Мумий Тролль

Ближайшие концерты «Мумий Тролль» сыграет в столицах в начале зимы 2019 года. 5 декабря коллектив можно увидеть в Санкт-Петербурге на сцене Ледового дворца. В Москве команда выступит 12 декабря на ВТБ Арене.