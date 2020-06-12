«Мумий Тролль» выпустил 11 вариантов песни «Лето без интернета»

«Это попытка побыть вместе «на расстоянии» и проникнуться летним настроением. Это не альбом каверов в традиционном понимании. Я заведомо не ограничивал никого ни в подходе к написанию слов, ни в их исполнении», - говорит Илья Лагутенко.
В альбом вошла новая оригинальная песня, давшая название макси-синглу и ее 10 (!) версий совместно с другими музыкантами.
Все музыканты, представившие свои версии, так или иначе связаны с фестивалем V-Rox, который под кураторством группы «Мумий Тролль» проходит во Владивостоке на протяжении последних 7 лет.
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