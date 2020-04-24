«Мумий Тролль» любуется светлячками в магическом лесу

Композиция была записана группой в начале года во время запланированных студийных каникул для работы над новым альбомом.

- Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари - любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами, - рассказал лидер коллектива Илья Лагутенко.

Клип «Лира» показывает магический лес, который создал бельгиец Бьорн Тагемос из студии Shoot The Artist, сообщает Intermedia. Он также является автором кино-фэнтези «Gotterdamerung» с участием Лемми, Грейс Джонс, Игги Попа и других, и клипа «Мумий Тролль» «Контрабанды». Главные роли в «Лире» сыграли Илья Лагутенко и его дочери Летиция и Виви, одетые в причудливые костюмы из соломы, музыкант также появляется в ролике в образе броненосца.