Kara Kross выпустила альбом «Чертово колесо» о счастье

В релиз вошли 8 треков, соединив сразу три музыкальных жанра. «Чертово колесо» - это метафора замкнутого круга, который проходит человек на пути в своему душевному исцелению после утраты или предательства, считает певица.

«Треки разделены таким образом, чтобы эмоционально погрузить человека в три состояния: Агрессия - полное неприятие действительности, саморазрушительное поведение и уход в себя, потому реальность кажется слишком мрачной.

Апатия - отсутствие стремлений и интересов, подавленность эмоций, а также безразличие к происходящим событиям и окружающим людям.

Абсолютное безусловное счастье - самоисцеление, принятие себя и окружающей действительности, появление новых желаний и целей, душевное спокойствие и равновесие», - говорится в описании релиза.



Kara Kross

«Каждый из треков - это частичка моего жизненного опыта. Идея альбома заключается в том, что счастье - это бесплатно. Сколько бы у тебя ни было денег, друзей, поддержки, свое счастье создаешь ты сам», - говорит Kara Kross.

Но даже из чертова колеса всегда есть выход. Да, это непростой путь, который требует эмоциональной силы и стойкости, а также большого терпения, но это определенно того стоит.

«Я хочу, чтобы после прослушивания альбома каждый человек почувствовал, что он не один, что все мы рано или поздно преодолеваем трудности и что за черной полосой всегда наступает белая. Нужно просто набраться смелости и стать счастливым вопреки всему», - считает Карина.