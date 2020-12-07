Карина Кросс сравнила беременности эскортниц и простых девушек

«Мы разучились любить просто так», - эти слова стали рефреном для новой песни Карины Кросс, она же Kara Kross. В клипе она предстает сразу в двух образах - гламурной эскортницы и простой «девушки из народа».

«Что для вас любовь - чувства, дорогие подарки, прекрасные мгновения, проведенные вместе или просто способ заработка? В клипе на песню Карины Кросс “Поколение” рассказывается история двух девушек: одна эскортница, для которой любовь это бизнес. Она лишена чувств, и для нее “быть с кем-то” - это просто работа, за которую ей хорошо платят. И вторая - обычная девушка, она не богата, но счастлива. Ей нравится быть рядом с любимым человеком, пусть и не при деньгах, но главное чувства - с милым рай и в шалаше. И когда обе девушки узнают, что они беременны, для одной это конец карьеры, а для другой это счастье и стимул жить», - говорится в пресс-релизе.



Kara Kross

Под фоновый бит Карина плотным обертонистым вокалом наговаривает вполне очевидные истины, но в целом это выглядит вполне органично. В треке нет ярких хуков, акцент артистка делает на тексте.