Хабиб снял бандану и спел «Мотыльки» для девчат постарше

«Это безбанданный Хабиб, – рассказал он ведущим шоу «Мурзилки Live». – То есть в бандане я по-прежнему веселый и позитивный, а без банданы – немного роковой, чуть загорелый паренек, который поет для девчат постарше».
На следующий день после марафона «Авторадио», где Хабиб представил слушателям «Мёд», он пришел на радиостанцию с новой живой премьерой. «Мотыльки» – первый лирический трек в репертуаре артиста – только появился на цифровых платформах.
«Я так волнуюсь, если честно, – признался Хабиб. – Делаю шаг к большой лирической истории. Хочется нового в вокальном и музыкальном плане, только этой песней я не ограничусь».
На пути к перевороту в карьере Хабиб спел «Мёд» с Артуром Пирожковым, перепел «Танцы» Андрея Губина и знаменитый хит Шаинского «Чебурашка», с которым выступает на Дискотеках Детского радио. Теперь музыкант готов удивлять новым образом. Многие парни скажут спасибо за возможность обнять девушку и станцевать с ней медляк на концертах, заметили «Мурзилки».
«Будет классно, совместим веселье и романтику, – согласился Хабиб. – Повеселимся, а потом я сниму бандану и дам сигнал, что можно грустить и доставать фонарики».
На живой концерт в студию «Авторадио» Хабиб пришел вообще без банданы, чтобы вжиться в образ лирического героя. Но в эфире прозвучали и веселые танцевальные хиты, завершил выступление артист на сладкой ноте – «Ягодой малинкой».
«Чуть-чуть засахарилась ягода в связи с остановкой скоростей на просторах интернета, но все равно стремится вверх – 756 миллионов просмотров. Я верю, что все будет нормально и добьем миллиард», – заявил Хабиб.
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