Хабиб снял бандану и спел «Мотыльки» для девчат постарше

«Это безбанданный Хабиб, – рассказал он ведущим шоу «Мурзилки Live». – То есть в бандане я по-прежнему веселый и позитивный, а без банданы – немного роковой, чуть загорелый паренек, который поет для девчат постарше».



Без банданы он поет для девчат постарше

На следующий день после марафона «Авторадио», где Хабиб представил слушателям «Мёд», он пришел на радиостанцию с новой живой премьерой. «Мотыльки» – первый лирический трек в репертуаре артиста – только появился на цифровых платформах.

«Я так волнуюсь, если честно, – признался Хабиб. – Делаю шаг к большой лирической истории. Хочется нового в вокальном и музыкальном плане, только этой песней я не ограничусь».

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На пути к перевороту в карьере Хабиб спел «Мёд» с Артуром Пирожковым, перепел «Танцы» Андрея Губина и знаменитый хит Шаинского «Чебурашка», с которым выступает на Дискотеках Детского радио. Теперь музыкант готов удивлять новым образом. Многие парни скажут спасибо за возможность обнять девушку и станцевать с ней медляк на концертах, заметили «Мурзилки».

«Будет классно, совместим веселье и романтику, – согласился Хабиб. – Повеселимся, а потом я сниму бандану и дам сигнал, что можно грустить и доставать фонарики».

На живой концерт в студию «Авторадио» Хабиб пришел вообще без банданы, чтобы вжиться в образ лирического героя. Но в эфире прозвучали и веселые танцевальные хиты, завершил выступление артист на сладкой ноте – «Ягодой малинкой».



«Ягода малинка» возьмет свой миллиард

«Чуть-чуть засахарилась ягода в связи с остановкой скоростей на просторах интернета, но все равно стремится вверх – 756 миллионов просмотров. Я верю, что все будет нормально и добьем миллиард», – заявил Хабиб.