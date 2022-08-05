Хабиб: У меня за 50 дней – 50 городов и 50 концертов!

«У меня за 50 дней – 50 городов и 50 концертов. Я сел в самолет 1 июня и вот только недавно прилетел и сразу к вам на огонек».



Хабиб

Хабиб регулярно появляется в прямом эфире «Авторадио» со своими новыми треками, но на этот раз артист представил в рамках шоу полноценную концертную программу, исполнил такие треки, как «Дискотанцы», «Грустинка», композицию DJ Smash «Беги», «Желтое такси», «На 4 этаже», не обошлось и без знаменитой «Ягодка малинка». Настоящим подарком для слушателей и зрителей живого концерта (видеотрансляция шла в сообществе «Авторадио» в сети «ВКонтакте») стало оригинальное исполнение трека «Тучи круче» - feet с известными «Иванушками International».

Музыкант согласился с мнением Мурзилок, что песня получилась довольно лиричная и необычная, как для его репертуара, так и для "Иванушек». Однако, сам артист очень доволен коллаборацией.

«Это было шикарно. До сих пор с ребятами на связи. Это не такая история, когда записались и все, пока. С Рыжим из "Иванушек", с Андрюхой, в Сочи пересекались, у меня там был концерт. Хорошие ребята, добрые, настоящие, сейчас не хватает таких на сцене».

Блогер Хабиб - яркий пример того, чего при желании может добиться артист с помощью интернета. Одна лишь «Ягода малинка» собрала больше миллиарда стримов на разных цифровых площадках. А число просмотров клипа на эту песню уже приближается к 500 миллионам. Поэтому неудивительно, что в этом году Хабиб был отмечен наградами сразу несколькими авторитетными музыкальными премиями. Артист поделился, как ему удалось достичь таких результатов.

«Это не было так, что ты вдруг проснулся знаменитым. Это долгие годы, долгие годы труда, – подчеркнул Хабиб. - Была проделана тяжелая работа, еще до того, как была сделана «Ягода малинка». Представляете, я увольняюсь из полиции, шаг просто в пропасть, в никуда. Но мне всегда хотелось творчества, и не жалею ни капельки, что решил связать жизнь с музыкой. И то, что люди это ценят, делает меня счастливым вдвойне».









Хабиб

Но у всенародной славы есть и оборотная сторона. Хабиб не раз становился объектом для выражения необузданной страсти фанатов. На одном из недавних концертов поклонница прорвалась на сцену и так обняла артиста, что отцепить ее не могли трое людей. Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар узнали подробности про случай, который произошёл на Дне города в Чите, из первых уст.

«Это случилось во время исполнения песни «Дискотанцы». Когда я пою, то ничего не замечаю вокруг, смотрю на людей перед собой, а что происходит сбоку или с краю не вижу. Вдруг подбегает дамочка, резко меня обнимает и делает мертвый ухват. Охранники, помощница выбежали и не сразу смогли его расцепить. И чем ближе она ко мне прижималась, тем сильнее я чувствовал тяжелое амбре от ее дыхания. Я сразу понял, что девочка немножко перебрала и вышла на сцену на спор».

Артист вспомнил и другой экстремальный случай во время концерта в еще одном из российских городов, где Хабибу даже пришлось применить прием переодевания.

«Шел холодный дождь, но перед выходом собралось большое количество людей. Чтобы покинуть площадку, я переоделся в форму сотрудника ГИБДД. Да, я привык к форме, но все равно очень переживал, вдруг меня узнают. А потом фуражечку нацепил и не заметили».

Стоит отметить, что Хабиб не только исполняет песни и сочиняет тексты, но и снимает различные ролики. Блогерство по-прежнему составляет значительную часть жизни артиста, а вот музыкальные ток-шоу артист перерос.

«Я всегда открыт для участия в шоу. Только в проектах по типу «Песни на ТНТ», где берут людей с нуля и делают из них мегазвезд, планировать не участвую. Этот путь пройден, хочется делать авторскую музыку и покорять своими песнями, а не петь каверы».