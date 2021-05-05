Ваня Дмитриенко и Хабиб выпустили «Ягоду малинку 2»

К треку вышел минималистичный клип, в котором компанию артистам составили танцоры из команды Niletto Егор Хлебников и Алексей Лутовинов. Основным инструментом в песне выступает акустическая гитара, которой отдают предпочтение оба музыканта, которые неожиданно распеваются в начале клипа.

Обложка сингла выполнена в коллажной технике: фотография исполнителей дополнена графическими элементами и размещена на фоне открыточных видов старинных зданий.



Хабиб и Ваня Дмитриенко

Трек вышел на лейбле Zion Music, и обещает стать самым громким релизом весны.