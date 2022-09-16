Zivert, Валерия, Хабиб, Ева Польна и другие звезды разыграли 2 млн

Открыла праздничный марафон великолепная Юлия Zivert с хитом «Wake Up!», заряжающим на позитив и успех. Затем исполнительница решила окончательно завести многомиллионную аудиторию «Авторадио» и спела композицию в стиле рок.



Юлия Zivert

«Есть некая энергия победителя, она, несомненно, присутствует в рок-музыке, поэтому мы решили сегодня сыграть для вас немного рока!»



Валерия

В марафоне лучших хитов в этот день участвовала также певица Валерия, которая практически впервые после перенесённого летом коронавируса вышла на сцену. Из-за последствий заболевания ей пришлось отменить запланированные на сентябрь концерты. Но на «Авторадио» она пришла и спела, а также пригласила слушателей радиостанции на своё шоу, которое состоится в «Crocus City Hall» в апреле будущего года.

На празднике звезды блистали нарядами, особенно притягивало взгляды черное платье Ольги Серябкиной с интригующими вырезами. Ольга пообещала устроить в скором времени сольный концерт в эфире «Авторадио», а заодно и зарегистрироваться в проекте «Много денег».



Ольга Серябкина

«Классно, когда все имеют равные шансы. Не важен город, не важен часовой пояс, не важно, мужчина ты или женщина, не важна твоя профессия. Я сейчас была в эфире и думала о том, что, если поучаствую в розыгрыше, тоже могу выиграть. Вдруг мне повезет. Здорово, когда каждый может не полениться, соблюсти все условия и попытать удачу!».

Немного жалеет о том, что раньше не принимала участие в розыгрыше, и Люся Чеботина.

«Но я участвую как исполнитель. Что может быть лучше? Самое главное, чтобы слушатели были счастливы».



Люся Чеботина







Хабиб тоже не пропустил яркое звездное событие, и даже совместил его со своим, исполнив ту самую песню, которую знают все - «Ягодка малинка».



Хабиб

«Полмиллиарда на клипе, поэтому у нас сегодня двойной праздник, его тоже отмечаем».

Gayazovs Brothers, прямо во время исполнения своей песни «Я, ты и море», дали совет будущему победителю как лучше распорядиться крупным выигрышем.

«Мы надеемся, что слушатель, который выиграет сегодня 2 миллиона, потратит их с умом, вложит их в бизнес, например, музыкальный».



Gayazovs Brothers

В итоге 2 000 000 рублей выиграл Николай Сиворогов, пенсионер из Воронежской области. Ему принесла удачу песня Евы Польны «Весь мир на ладони моей». Певица от всей души поздравила обладателя беспрецедентного приза.

«Это большая серьезная сумма, и она способна поддержать практически любого человека в нашей стране. Мне очень хотелось, чтобы деньги достались тому человеку, которому они очень-очень нужны. А победителю хочу сказать, чтобы он помнил, деньги – это не цель, а средство, и что не в деньгах счастье и не в их количестве, а в том, чтобы была возможность разделить их с близкими, родными, любимыми людьми».

Игра «Много денег на Авторадио» проходит уже девятый сезон и интерес к ней только растет – на кону всегда фантастические призы, а суперфиналы проходят в атмосфере настоящего праздника. Накануне Нового года радиостанция обещает разыграть еще один суперприз – квартиру в Москве. В связи с этим к радиослушателям обратился Доминик Джокер, который пришел на «Авторадио» даже несмотря на то, что в этот день ему предстояло отыграть концерт.

«Ребятушки, желаю вам бесконечно удачи, бесконечного лета. Давайте поставим лето на паузу и будем хранить это тепло в душе. Я хочу, чтобы все мечты всегда исполнялись!»