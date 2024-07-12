Супергерои Серябкина и DJ Smash рассказали о своем дуэте

В эфире «Авторадио» состоялась live–премьера трека «Супергерой» певицы Ольги Серябкиной и музыкального продюсера Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash. Музыканты раскрыли некоторые любопытные подробности создания сингла в жанре афро-хаус, который буквально с пол-оборота заводит и заставляет танцевать.



Ольга Серябкина и DJ Smash

Артисты дружат уже не менее 15 лет, поэтому сделать это было легко, а инициатором дуэта стала экс-солистка группы Serebro. Андрей в свою очередь с большим удовольствием поддержал коллегу и предложил ей сразу несколько композиций на выбор, но ее зацепила та, в которой музыкант просто напел что-то на «рыбе».

«У меня был сложный выбор, потому что Андрей реально классный композитор. Я искренне так считаю и все борюсь с этой его приставкой диджея. Выбор пал на эту песню, когда она еще была не «Супергероем», а просто офигенным треком с офигенным вайбом без текста. Он так классно «мяукал», что я сразу представила себе супергеройскую историю».

Артисты крепко вжились в роль. В эфире «Авторадио» они признались, что зачастую и в жизни чувствуют себя супергероями. Так Серябкина собирает титулы – «Мама года», самая «Музыкальная мама», а теперь и самая «Стильная мама» по версии журнала Moda topical.



Ольга Серябкина

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«Три года подряд меня награждают за роль мамы и это очень приятно и почетно. Домой заходишь уже с другим выражением лица», – шутила поп-дива. А ведущие вечернего шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар не могли скрыть восхищения от ослепительного белоснежного наряда певицы и нарекли ее еще одним званием «Супермамы». DJ Smash тоже претендует на титул «Суперпапы», ведь он не только стильный музыкант, но и уже дважды отец – в марте этого года у него родился сын Михаил, также артист в браке с моделью Анастасией Кривошеевой воспитывает дочь Серафиму и ее уже узнают на улице.

«Когда я иду с дочкой то люди часто подходят и спрашивают: «Это она говорит слова – «папа, люблю тебя сильно. Пожалуйста, живи вечно» – в песне «Ветер? – Да, это она». – Какие вы молодцы, как это здорово!» А Сима потом спрашивает у меня: «Ты знаешь этого дядю? Почему он к тебе подошёл? – Я отвечаю, – Потому что ему понравилось, как ты спела в песне. – А откуда он слышал эту песню?» То есть она еще пока не понимает, как все происходит».

У Ольги Серябкиной 3-х летний Лука тоже пока не до конца осознает, кто его мама и почему она известна на всю страну. Но уже знает, что «мама уходит петь песенки» и даже начинает принимать активное участие в творческом процессе, переименовывая ее треки на свой лад.

«У него есть одна моя особо любимая песня, очень лиричная, называется «Начнем все сначала». Сын воспринимает ее как колыбельную и говорит: «Поставь Огисияпкима». Он не понимает, что это имя и фамилия. Он думает просто, что это одно большое слово, которое означает название песни».



Ольга Серябкина и DJ Smash

Артисты отметили, что новый трек «Супергерой» тоже хорошо зашел их детям. Луке очень нравится танцевать под этот взрывной дроп, а у дочки Андрея он, наоборот, стал первой песней, которую она очень внимательно слушает в наушниках. «Супергерои» Ольга Серябкина и DJ Smash уверены, что их коллаборация придется по душе и взрослой публике.