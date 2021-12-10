Моргенштерн выпустил клип о своем отъезде из России

В первые же часы после выкладывания видео оно набрало более 2 млн просмотров. Рэпер показывает роскошную жизнь в Дубае, позируя на фоне открыточных видов эмирата вместе со своей женой Диларой.

В песне Моргенштерн зачитывает текст, в котором отрицает то, что когда-либо торговал наркотиками (в Дубае за это предусмотрена смертная казнь), и всю жизнь торгует только своим лицом. Он говорит, что у него могут отнять ресторан, но не могут отнять «happyness». Заодно он иронизирует, что его отъезд из России стал более громким событием, чем выход нового альбома Оксимирона.



Morgenshtern