Мари Краймбрери и Моргенштерн стали королями Яндекс.Музыки в 2021 году

"Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен". В топ также вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees, Feeling Good группы Muse", - следует из исследования сервиса. По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь"...

"Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен". В топ также вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees, Feeling Good группы Muse", - следует из исследования сервиса. По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь"...

Стриминговый сервис Яндекс.Музыка опубликовал итоги года. По статистике компании, самым большим спросом пользовался альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который прослушали более 8 млн пользователей, а также пластинка Тимы Белорусских «Твой первый диск — моя кассета».