Мари Краймбрери и Моргенштерн стали королями Яндекс.Музыки в 2021 году

Пользователи «Яндекс.Музыки» за 2021 год прослушали миллионы треков, а самой прослушиваемой композицией стала «Птичка» рэп-дуэта HammAli&Navai. Больше всего пользователи делились треком Kiffness «Alugalug Cat», созданном из тиктока, в котором кот 15 секунд следит за хозяином и мелодично мяукает.



Мари Краймбрери

По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн, выпустивший двойной альбом «Million Dollar: Happines и Business» с участием Славы Марлоу.

Новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом оказалась тиктокерша Guma, исполнившая хит «Стеклянная». Прорывом года сервис признал звёзду Евровидения Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I Wanna Be Your Slave» несколько месяцев занимали топовые позиции в чартах.

Двум заслуженным артистам удалось в рекордные сроки вернуться в чарт со всеми треками альбома - это камбэки Земфиры с первым за 8 лет альбомом «Бордерлайн» и Оксимирона с альбомом «Красота и уродство», все треки из которого заняли верхние строчки чарта Яндекс.Музыки в течение 10 часов после релиза.

Пользователи всё больше слушают подкасты. В середине прошлого года слушатели проводили за подкастами в среднем 116 минут в месяц, а сейчас — больше трёх часов.

Пользователи "Яндекс.Музыки" весь год слушали любимое и открывали для себя новое — теперь увидеть свои персональные музыкальные итоги они смогут в проекте "Это был мой 2021" (доступен в приложении). Активные пользователи сервиса могут узнать, какие артисты и композиции стали их личными победителями в различных номинациях: например, один пользователь-рекордсмен послушал 63 480 уникальных треков.

Кроме того, в преддверии Нового года на Яндекс.Музыке появился плейлист «О, мой год» с аудиошотами от артистов, которые поделились своими важными итогами 2021 года.