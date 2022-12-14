Глюк'оZа стала «Антистрессом» для Джарахова

Режиссер Антон Меньшиков отправил Глюкозу весело и иронично танцевать, меняя наряды каждые пол-минуты, а всю драматическую фабулу возложил на страдающего в офисе от стрессов Джарахова. И единственная отдушина для него - посмотреть в телевизоре на пританцовывающую Глюкозу, пока он не обнаруживает около себя скромную и симпатичную сотрудницу...
«Антистресс уже ждёт вас в сети! Сегодня он нужен, как никогда! Смотрите и расслабляйтесь, а герои клипа не дадут вам заскучать. Каждому из нас нужна любовь, оглянитесь, может ваш антистресс совсем рядом», - анонсирует клип Глюкоза.
Зрители уже массово спрашивают певицу в соцсетях, будет ли продолжение истории в другом клипе.
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