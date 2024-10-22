Глюкоза попалась под наркотиками

Певица под веществами приехала в Шереметьево. Глюкозу в неадекватном состоянии заметили полицейские в аэропорту. От медосвидетельствования она отказалась, но, по мнению сотрудников, все признаки были налицо, сообщает SHOT.



Глюкоза

Певица шла после рейса, шатаясь и с трудом держась на ногах

Чистякова-Ионова прилетела в Москву в ночь на понедельник. Артистка вышла с самолёта уже в невменяемом состоянии. Около двух часов её заметили полицейские в «Шарике». По словам сотрудников, у Глюкозы было искривлено лицо, что характерно при употреблении наркотиков, певица была очень неустойчива. Запаха алкоголя от артистки не было, поэтому и был сделан вывод о веществах.

Глюкозу задержали и увезли в наркологичку, но медосвидетельствование она проходить отказалась наотрез.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Наталью Чистякову-Ионову привлекли по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических или психотропных веществ). Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, потому артистка отделалась штрафом.

Спутнику Глюкозы Александру Шевцову, которого вместе с певицей задержали в зале аэропорта Шереметьево под наркотиками, повезло меньше. Ее друг получил 7 суток ареста.

Глюк’oZу заподозрили в употреблении веществ ещё в июле. Она максимально странно вела себя на сцене в Красноярске. Певица трогала себя между ног и разговаривала заплетающимся языком.

Как выяснил SHOT, Глюкозу не пригласили на съёмки «Голубого огонька», так как она попала в так называемый негласный чёрный список. Каналы и блогеры не готовы звать её на шоу, особенно на новогодние, чтобы это не ударило по их репутации после скандала с наркотиками.

Кроме того, организаторы мероприятий сейчас не заинтересованы в выступлениях певицы. А те, с кем всё же ведутся переговоры о корпоративах, просят сделать существенную скидку на гонорар из-за возможных рисков.