Глюк'oZу могут отправить в элитный рехаб, где лечилась МакSим

Несколько дней назад Наталья Чистякова-Ионова оказалась в центре громкого скандала в Красноярске, где певица на концерте в честь Дня металлурга вела себя крайне странно: смотрела пустым взглядом, трогала себя в разных интимных местах и практически не попадала в слова песен. После скандала певица в соцсетях оправдала себя тем, что пила успокоительные после смерти любимой бабушки.

Родственники Натальи ищут теперь клинику, которая полностью обеспечила бы приватность, анонимность и обеспечивала бы высокий уровень услуг по VIP-тарифу. Это может быть как российская, так и любая иностранная клиника. Сама Глюк'oZа не выступает против лечения.

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Возможно, что окружение Ионовой предпочтет тот же рехаб, где ранее лечилась певица МакSим. На это указывают источники в ее окружении. По крайней мере, лечение МакSим прошло на тот момент весьма успешно.

В ближайшее время афишных концертов Глюк'oZы не заявлено.